Не более 24 часов: омбудсмен назвала сроки ожидания приема врачей в 2026 году

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова напомнила о предельных сроках ожидания медицинской помощи, предусмотренных программой обязательного медицинского страхования.

По ее словам, в 2026 году пациент должен ждать приема участкового терапевта, педиатра или врача общей практики не более 24 часов с момента обращения. Неотложную помощь в поликлинике обязаны оказать не позднее двух часов, а консультацию врача-специалиста — в течение 14 рабочих дней.

Как отметила омбудсмен, такие же максимальные сроки установлены для многих исследований при оказании первичной помощи: лабораторной диагностики, рентгенографии, маммографии, УЗИ и функциональной диагностики. Для компьютерной томографии, МРТ и ангиографии вне специальных ускоренных маршрутов срок ожидания также составляет 14 рабочих дней.

Кроме того, плановую специализированную помощь, включая госпитализацию, по общему правилу необходимо организовать не позднее 14 рабочих дней после выдачи направления, пишет «Вологда-поиск». Таким образом, подчеркнула Лантратова, установленные нормативы призваны гарантировать своевременность и доступность медицинской помощи для граждан. Соблюдение этих сроков является обязательным для медицинских организаций, работающих в системе ОМС.