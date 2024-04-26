Общество

Дачникам напомнили о штрафах за сорняки на участке

Дачникам стоит помнить, что далеко не все цветы можно выращивать на участке, и лучше провести ревизию клумб и грядок, предупредил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. Существует перечень растений, за культивирование которых могут привлечь к ответственности. В частности, в него внесены мак и ипомея трехцветная, привел пример эксперт.

Наказание за выращивание этих растений зависит от масштабов нарушения. Если на участке обнаружат от 10 до 100 лиан ипомеи трехцветной, то его владельцу будет грозить штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на 15 суток, а если больше сотни, то это будет уголовное преступление, за которое могут лишить свободы на срок до двух лет, уточнил Мезенцев.

«Но для того, чтобы возникла ответственность, должен быть умысел, надо доказать, что это растение специально культивировалось. И нужно понимать, что если сосед никого не пускает на свой участок, огораживает его высокими заборами, ночью туда приезжают какие-то машины, то это повод обратиться в полицию», – приводит слова Мезенцева радио Sputnik.

Кроме того, дачника могут оштрафовать за сорняки на участке. Сумма такая же – до пяти тысяч рублей, продолжил Мезенцев. По его словам, труднее всего избавиться от борщевика.

«Уничтожать борщевик придется в течение как минимум семи лет. Семена борщевика, которые упали в землю, всходят в разный период. И зонтики у него созревают в разное время. Такое живучее растение, которое уничтожать надо методично. Конечно, соседи должны принимать решение бороться с ним всем вместе. Если на своей территории борщевик убрать, но по опушке леса или вокруг СНТ он останется, то это будет бесполезная работа. Поэтому увидел "врага" – уничтожь сразу. Пока растение еще маленькое, самый эффективный способ – взять обычную лопату и постараться выкопать корень, из которого оно растет», – посоветовал Мезенцев.

Пытаться бороться со взрослым борщевиком, накрывая зонтики пакетами, он не рекомендует.

«Закрывая зонтик, завязывая пакет, можно получить ожог. Борщевик почему считается опасным и вредным? Потому что его сок, попадая на кожу, снимает с нее защитный слой, и под воздействием солнечных лучей появляется ожог. Вместо того, чтобы закрывать семена пакетами, лучше аккуратно срезать растение, уронить на пленку, а потом сжечь в бочке с растительным мусором», – сказал Мезенцев.