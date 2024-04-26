Гдовский «Дом белого аиста» выпустил на волю свыше 20 птиц

22 аистов, перезимовавших в «Доме белого аиста» в Гдовском районе, выпустили на волю 27 апреля. Об этом сообщается в группе волонтерского центра в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Дом белого аиста»
«Эти птицы были спасены людьми, нуждались в помощи и теперь обрели второй шанс на свободную жизнь в природе. Все аисты окольцованы металлическими и цветными кольцами, которые говорят о том, что птица побывала в руках человеческих», - пояснили в волонтерском центре.
В выпуске птиц принимали участие представители Росприроднадзора и волонтёры – Наталья и Александра Григоровы, Ольга и Иван Жалоба.