Россияне назвали главные факторы раздражения на рабочем месте

Более трети россиян сталкиваются с условиями в офисе, которые негативно влияют на работоспособность и создают дискомфорт в течение рабочего дня. Об этом свидетельствуют данные исследования сети офисных пространств Refolio и мебельной производственной компании Upiter.

Согласно опросу, 38% участников заявили, что некомфортная обстановка в офисе мешает им работать, еще 36% испытывают из-за этого существенный дискомфорт. При этом 9% опрошенных уже увольнялись из-за раздражающих факторов на рабочем месте.

Главным источником неудобств стали громкие разговоры коллег — с такой проблемой сталкивается каждый шестой участник опроса. На втором месте оказалась некомфортная температура воздуха, на которую пожаловались 15% респондентов. Еще 13% отметили отсутствие приватности, когда окружающие могут слышать их разговоры или видеть экран компьютера. Столько же россиян указали на духоту и недостаток свежего воздуха. Кроме того, 12% опрошенных сталкиваются с отсутствием зон для спокойной работы и посторонними шумами.

В число распространенных проблем также вошли постоянные телефонные звонки коллег и нехватка мест для онлайн-встреч — по 10%. По 9% участников опроса пожаловались на неудобную мебель, недостаток пространства на рабочем месте и нехватку переговорных комнат, пишут «Известия».

При этом комфорт и оснащенность офиса становятся важным фактором при выборе работодателя. Так, 24% россиян назвали условия рабочего пространства одним из ключевых критериев. Для 48% респондентов неудобный офис может стать причиной ухода из компании, а 9% уже меняли работу из-за условий на рабочем месте.

Офисный дискомфорт также влияет на эффективность сотрудников. Более половины участников исследования (55%) заявили, что им сложнее концентрироваться на задачах, 44% быстрее устают, а 38% чаще испытывают раздражение и стресс. Еще 24% отметили снижение желания приезжать в офис, а 23% сообщили о физическом дискомфорте, включая боли в спине и глазах.

При этом большинство сотрудников предпочитает самостоятельно справляться с неудобствами. Около 31% россиян стараются не обращать внимания на проблемы, 25% используют наушники с шумоподавлением, а 20% делают дополнительные перерывы или выходят на улицу. К работодателям или офис-менеджерам обращаются только 17% опрошенных.

«Комфорт рабочего места — это уже не вопрос второстепенных удобств, а фактор, который напрямую влияет на уровень усталости, общее самочувствие и здоровье сотрудников», — заявил генеральный директор мебельной производственной компании Upiter Алексей Павлов.