День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечают сегодня

30 сентября, начиная с 2023 года, в России отмечается новая памятная дата – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год), установленная Федеральным законом РФ «О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в сентябре 2023 года.

Государственная Дума РФ на пленарном заседании 19 сентября 2023 года приняла закон, представленный на рассмотрение главой государства, об установлении этой памятной даты, за что депутаты проголосовали единогласно, а 25 сентября ФЗ был одобрен и Советом Федерации.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что эта дата войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию новых регионов на правах субъектов России. Также отмечается, что «данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие».

Напомним, что после смены власти на Украине в феврале 2014 года, когда к управлению страной пришла группа национал-фашистского толка, на территории, подконтрольной ЛНР и ДНР, были проведены референдумы о самоопределении этих республик, по результатам которых в мае 2014 года была провозглашена их независимость от Украины. Но данный факт Украина не признала и применяет против жителей Республик военную силу. В связи с этим, по просьбе руководителей ЛНР и ДНР, с 24 февраля 2022 года российская армия проводит на Украине специальную военную операцию. А в сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Подавляющее большинство проголосовавших жителей, по итогам обработки бюллетеней, высказались за вступление их регионов состав РФ – в ДНР «за» высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов о принятии в состав России. Глава государства подчеркнул, что принятие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ является исторически значимым событием, особенно для людей, проживающих на этих территориях.

Поэтому день 30 сентября навсегда останется в памяти русского народа, а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что подписание договора о присоединении новых территорий к России стало выражением желания миллионов людей, которые хотели оставаться в русском культурном, социальном и экономическом поле. Эта дата стала праздником не только для жителей этих регионов, но и для всей России, ведь он символизирует единство русского народа и восстановление исторической справедливости. В честь праздника во многих российских городах проходят торжественные мероприятия, митинги, концерты, акции солидарности с жителями новых территорий и другие массовые мероприятия.