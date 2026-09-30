День интернета отмечают в России 30 сентября

День интернета ежегодно 30 сентября отмечается в России. На международном уровне праздник, посвященный интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, чаще всего сегодня такой отмечают 4 апреля. В России же «прижилась» дата 30 сентября.

Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета».

По данным той переписи, в 1998 году доступ к интернету имел миллион россиян. Впервые российский День интернета отметили в московском «Президент-отеле» с участием представителей крупных провайдеров, компьютерных фирм и информационных агентств.

Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни россиян. По данным интернет-агентств, на конец 2025 года интернетом в России пользовалось 94,4% населения или 136 млн. человек. Лидером по проникновению интернета является Москва, где сетью пользуются более 90% жителей. А одной из крупнейших интернет-активностей являются социальные сети.

Причём большинство пользователей, вне зависимости от возраста, считают, что без всемирной паутины их жизнь изменится значительно, и уверены, что интернет принес больше хорошего, чем плохого. А по мнению представителей российской власти, доступность интернета — один из факторов экономического благополучия и уровня жизни граждан. Поэтому постоянно ведется работа по развитию инфраструктуры российских регионов (особенно удаленных и труднодоступных) для бесперебойного и быстрого доступа их жителей к интернету.

Согласно данным экспертов, в 2023 году беспроводной доступ в интернет покрыл 85% планеты, количество подключенных к нему устройств превысило 50 миллиардов. По прогнозам, к 2041 году пропускная способность сетей увеличится в 500 раз.

В 1998 году Всемирный день интернета санкционирован папой Иоанном Павлом II. Святой покровитель интернета пока еще не утвержден официально, хотя с 2003 года таким считается святой Исидор Севильский, испанский епископ, живший в 560—636 годах. Его считают первым энциклопедистом, который оказал значительное влияние на историю средних веков. Поэтому во многих странах мира праздник сети отмечается 4 апреля — в день вознесения святого Исидора Севильского.

В ряде государств существуют также национальные Дни интернета. Обычно они приурочены к каким-либо событиям, связанным с введением интернета в этой стране. Так, в России отмечается ещё и День рождения Рунета (7 апреля). Кроме того, в последнее воскресенье января мировое сообщество отмечает «Международный день БЕЗ интернета».