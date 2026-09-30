Юлия Пересильд сообщила, что вышла замуж

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд вышла замуж, сообщает издание Hello. Об этом стало известно на праздновании дня рождения артистки в начале сентября. По словам журналистов, Юлия появилась на вечеринке с кольцом на безымянном пальце правой руки, что сразу вызвало понятное любопытство.

Фото: Юлия Пересильд/ Источник: соцсети Юлии Пересильд

Спустя несколько дней журналисты напрямую спросили Юлию, вышла ли она замуж, и получили честный ответ: «Да, вышла. И очень счастлива».

Нынешний брак первый официальный для Юлии Пересильд. Ранее она была в отношениях с режиссёром Алексеем Учителем. У пары есть две дочери, Анна и Мария. Имя своего супруга актриса не разглашает.

Согласно материалу женского онлайн-журнала Woman.ru, им является кинооператор Михаил Милашин. Слухи об их романе появились еще в 2025 году — вскоре после расставания Пересильд с актером Михаилом Тройником. Предположительно, их знакомство переросло в романтические отношения во время работы над фильмом «Красавица». Версию о том, что избранником стал именно Милашин, подтверждает рассказ инсайдера — артистки Яны Блиндер, которая заявила: «Ходят слухи, что она заменила одного Мишу на другого, и я не стану с этим спорить, верю точно, что с коллегой по цеху, так как в нашем творческом мире чаще мы сходимся с теми, с кем мы творим, уж поверьте, я была там». Сам Михаил Милашин родился в Санкт-Петербурге, окончил операторский факультет ВГИКа и является обладателем двух премий «Золотой орел» за фильмы «Чемпион мира» и «Праведник».