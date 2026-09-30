В Псковской области готовность к командировкам увеличивает зарплату на 3%, выяснили аналитики

Псковские работодатели готовы платить больше специалистам, работа которых предполагает командировки, следует из исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-сервиса для организации командировок Smartway. Во втором квартале 2026 года медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 80 тыс. рублей. Это на 3% выше, чем в вакансиях, не предполагающих командировок — 77,9 тыс. рублей, подсчитали аналитики hh.ru.

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«Готовность к командировкам для работодателя — это не просто формальное согласие ездить в другие города. Во время поездок специалисту приходится самостоятельно организовывать работу, быстро реагировать на изменения и выполнять задачи без привычной офисной инфраструктуры. Поэтому для ряда позиций мобильность становится показателем самостоятельности и надежности и может отражаться на уровне зарплаты. Кроме того, командировка — это реальный способ для работодателя повысить эффективность работы в конкретном регионе, не создавая отдельную штатную единицу на месте: специалист может периодически приезжать, решать необходимые задачи и передавать экспертизу без постоянного расширения регионального штата», — отметил Илья Понукалин, HR-директор онлайн-сервиса для организации командировок Smartway.

Командировки при этом остаются заметной статьей расходов компаний. По данным Smartway, в 2026 году 75% затрат на деловые поездки приходится на транспорт: 65% — на авиабилеты и еще 10% — на железнодорожные билеты. На проживание в отелях приходится 17% расходов, еще 2% — на такси и дополнительные услуги, включая дополнительный багаж и повышение класса перелета.

«Командировки остаются заметной частью рынка труда, хотя количество соответствующих вакансий за последние годы сократилось. Так, во втором квартале 2026 года псковские компании разместили более 60 вакансий с упоминанием командировок. Для сравнения, во втором квартале 2023 года таких предложений было около сотни, а во втором квартале 2024 года — более 70. Снижение числа вакансий с командировками может быть связано не столько с уменьшением потребности компаний в сотрудниках, готовых к рабочим поездкам, сколько с развитием удаленных форматов работы, автоматизацией и цифровизацией части рабочих процессов», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

«Для кандидатов готовность к поездкам может расширять выбор доступных вакансий, особенно в продажах, строительстве, промышленности, сервисном обслуживании и других сферах, где работа связана с объектами и клиентами в разных регионах. Однако важно заранее уточнять не только сам факт командировок, но и их частоту, продолжительность и географию. Если представления работодателя и сотрудника о масштабе поездок расходятся, это может привести к несовпадению ожиданий уже после выхода на работу», — добавил Илья Понукалин, Smartway.