Общество

Как защитить свои данные от мошенников в соцсетях и мессенджерах, рассказали псковичам

Социальные сети и мессенджеры все чаще становятся объектом внимания мобильных мошенников. Тренд последних лет – «угон» личных аккаунтов и страниц пользователей через фишинговые ссылки. Личное сообщение от топ-менеджера компании в Telegram или просьба знакомых проголосовать в конкурсе ВКонтакте – хакеры постоянно совершенствуют схемы обмана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «МегаФон».

Фото: «МегаФон»

Какие методы сегодня используют киберпреступники, и как защитить свои данные от атак – рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.

По его словам, распространенные варианты мошенничества в соцсетях и мессенджерах связаны с получением доступа к личным аккаунтам через ввод пароля или sms-кодов на подменных интернет-ресурсах. Ежемесячно специалисты выявляют десятки тысяч фишинговых сайтов, которые имитируют под страницы госорганов, банков, маркетплейсов, создают фейковые страницы по покупке билетов на мероприятия. Фишеры маскируют интерфейс входа под учетную запись в соцсети или мессенджеры: VK, Telegram или WhatsApp. Не ослабевает интерес хакеров и к краже учетных записей – злоумышленники придумывают всё новые сценарии обмана.

За последний год участились случаи, когда сотрудникам компаний присылают сообщение от лица руководителя или топ-менеджера. Аккаунт, с которого мошенники ведут коммуникацию, оформляют правдоподобно – на аватарке фото директора, а к атакуемым обращаются по имени. Так сначала происходит выманивание личной информации, а затем и денежных переводов.

Не менее популярны «голосования» – когда мошенники от имени знакомых просят поддержать кого-то в конкурсе перейдя по ссылке. Там пользователя ждет фейковая авторизация через мессенджеры или соцсети: требуется подтвердить номер телефона и пароль. В момент, когда пользователь вводит данные своей учётной записи – мошенники параллельно используют их на настоящей площадке, открывая доступ к вашей странице. После этого контактам со взломанного аккаунта отправляют сообщения с просьбами «одолжить деньги».

Чтобы обезопасить себя от взлома аккаунтов эксперт Лопатин советует придерживаться нескольких правил в соцсетях или мессенджерах:

Не пренебрегать «двухфакторной аутентификацией». Это дополнительный уровень безопасности, даже если ваш пароль и логин стали известны кому-то еще. Именно эта функция поможет спасти данные от мошенников. В противном случае - аккаунт остается уязвимым. Чтобы установить такую защиту в WhatsApp перейдите в Настройки – Аккаунт – Двухшаговая проверка (в Telegram такая функция называется «Облачный пароль», ВКонтакте – вкладка «Безопасность» - Способы получить код безопасности). Введите и запомните PIN-код, который приложение периодически будет запрашивать. Укажите ваш Email для восстановления PIN-кода.

Создавать сложные пароли: использовать набор цифр в произвольном порядке, заглавные буквы и символы. Чтобы легче запоминать пароль, можно использовать фразы на русскоязычной раскладке, а пароль будет генериться английскими символами.

Скрыть свой номер телефона в настройках Telegram. Так мошенникам будет сложнее найти ваш аккаунт.

Настроить приватность личных данных. Если закрыть профиль в соцсетях от внешних пользователей, оставив доступ только друзьям – злоумышленники не смогут получить дополнительную информацию о вас.

Установить на смартфоне антивирусное программное обеспечение с функцией антифишинга.

Внимательно проверять адресную строку сайтов, где вы вводите личные данные. Фишинговый ресурс может отличаться от оригинального одной буквой или знаком.

Добавлять в избранное браузера на персональном компьютере популярные сайты, стартовые страницы в соцсетях. Если эти ресурсы уже сохранены, то вы чаще всего воспользуетесь ими, чем перейдете по сомнительной ссылке, которая замаскирована под них.

«Телеком-операторы также выявляют мошеннические интернет-ресурсы, передавая информацию для их блокировки. В ежедневном режиме система мониторинга оператора сканирует и анализирует более миллиона таких онлайн-страниц. Мы предупреждаем абонентов о рисках перехода на выявленные подозрительные сайты, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователе»й, –резюмировал эксперт.