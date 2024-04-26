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Общество

Завершается реставрация южного придела Успенского собора в Пушкинских горах

30.04.2024 09:20|ПсковКомментариев: 0

Завершается реставрация южного придела Успенского собора Святогорского монастыря в Пушкинских горах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

️Полностью заменены перекрытия, проведены вычинка и замена разрушенного камня, штукатурные работы. Предстоит замена столярных заполнений. Они выполнены из аутентичных материалов, в соответствии с историческими аналогами.

️На 90 процентов завершены кровельные работы. Специалисты приступили к патинированию ( искусственному состариванию новой меди на кровле).

Начинаются масштабные работы по усилению северного придела собора. По проекту будут заменены былки перекрытий. Их длина достигает 7 метров. Будет проведено укрепление стен, штукатурные работы, замена столярки.

️Удалению подлежат деструктированный камень, все слои, содержащие цемент. Это результат ремонтов XX в.

Сохранившуюся в хорошем состоянии историческую обмазку закрепляют.

️Работают специалисты высокой квалификации: несколько бригад кровельщики,  монтажники-высотники, оконщики, штукатуры, маляры.

️Автор проекта реставрации Успенского собора XVI  в. - архитектор Е. Иванов. Основной объем работ будет завершен к юбилейным торжествам, связанным с 220-летием А.С.Пушкина.

Святогорский монастырь  связан с именем поэта. Живя в Михайловском, он приходил сюда на поклон могилам предков. Здесь и сам А.С. Пушкин был похоронен 6/18 февраля 1837.

️Некрополь предков поэта,  памятник на его могиле и кованое ограждение отреставрированы в 2022 г.

️Ансамбль Святогорского монастыря составляют: Успенский собор (1569 год), колокольня (1821 год), братский корпус (1820 год), крепостные стены (XVIII век).

️Реставрационные работы продолжатся после юбилейных торжеств и завершатся в конце 2024 года.

 

Теги: #Возрождение
Источник: Псковская Лента Новостей
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