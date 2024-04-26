Общество

Опубликован режим работы Госавтоинспекции в Пскове на майских праздниках

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Псковской области в период выходных и праздничных дней будут работать 30 апреля, 2, 3, 4, 7, 8, и 11 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов в период выходных и праздничных дней будет осуществляться по следующему графику:

выходные дни - 1, 5, 6, 9, 10, 12 и 13 мая.

рабочие дни - 30 апреля, 2, 3, 4, 7, 8, и 11 мая.

В ведомстве напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием портала.

При подаче заявления через Госуслуги пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, заключили в ГИБДД.