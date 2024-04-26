Общество

Расписание поезда из Дно в Псков изменится 4 и 5 мая

Расписание пригородного поезда № 6659 Дно-Псков изменится 4 и 5 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Отправление из Дно в 17:03, пост 557 км 17:06, Роща 17:28.5-17:29, Порхов 17:48.5-17:50, Лунево 18:14-18:15, Подсевы 18.24-18.25, Вешки 18.40-18.43, Карамышево 19:01-19:06, Кеб 19:25-19:43, Березки 19:59-19:59.5, прибытие в Псков-пассажирский в 20:06.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «СЗ ППК», на сайтах АО «СЗ ППК» ppk-piter.ru.