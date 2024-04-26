Общество

«Гайд-парк»: Денис Иванов об итогах 21-й сессии гордумы, курортном сборе и субботнике. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 апреля. Гость студии – депутат Псковской городской Думы по округу №15, бизнесмен Денис Иванов.

В прошлую пятницу состоялась очередная сессия городской Думы. Ведущая программы Татьяна Иванова обсудила с гостем основные решения, которые были на ней приняты. Также Денис Иванов рассказал о своей депутатской деятельности в округе и прокомментировал свежие инициативы, касающиеся жизни Пскова.

Об этом и многом другом — в эфире.