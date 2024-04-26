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Общество

Псковские следователи принимают участие в поисковых работах

30.04.2024 16:40|ПсковКомментариев: 0

Следователи регионального следственного управления принимают участие в поисковых работах в рамках всероссийской «Вахты памяти». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

«Вахта памяти» - всероссийская ежегодная акция, цель которой почтить память погибших в Великой Отечественной войне. На полях сражений до сих пор лежат сотни тысяч советских солдат, в архивах напротив их имен короткая строчка – пропал без вести, а родные ничего не знают об их судьбе. Из безвестия Героев, отдавших жизнь за Победу, возвращают поисковики «Поискового движения России».

«В этой важной патриотической работе участвуют сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области», - рассказали в ведомстве.

В 2024 году всероссийская «Вахта памяти» стартовала в Пустошкинском районе близ озера Ребле, где были ожесточенные бои в ноябре 1943-го года.

Организаторами вахты в этом году стало «Поисковое движение России» совместно со «Следом «Пантеры» и при поддержке Правительства области. В этот раз лагерь поисковики разбили у деревни Подберезье близ озера Ребле. На данный момент подняты останки более 40 бойцов, личность некоторых удалось установить.

В ходе проводимых поисковых мероприятий следователи регионального СК России устанавливают места гибели и захоронений  героически павших в годы Великой Отечественной войны защитников родной земли в борьбе с фашизмом, чтобы с почестями предать их останки земле.

Поисковые работы в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» будут продолжены до 7 мая 2024 года, после чего будет проведено торжественное захоронение обнаруженных останков воинов.

Теги: #СУ СК по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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