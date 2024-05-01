Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
взгляд в будущее ИТ в образовании
Онлайн-викторина про Псковскую область
«Метражи» Кадастровые работы
тендер от ПЭМЗ
топ-5 рецептов пасхи
ФКГС поселок Панино
места для выпускного
Изысканный чай в «Лавке купца»
ответы на все вопросы
ENERGY кешбэк-игра
топ заведений для выпускников
Кабельный потенциал
Проезд дешевле
Господин Рейтингомер
зарплата за работу на выходных
Праздник Весны и Труда
 
 
 
ещё Общество 01.05.2024 09:200 Музей под открытым небом «Знамя Победы» откроют в Идрице 01.05.2024 14:400 Игорь Иванов: Главные вопросы решаются не на площадях, а за столом переговоров 01.05.2024 14:230 За права трудящихся 01.05.2024 14:000 «Анализируй этно»: Моего ребёнка воспитала мигрантка. ВИДЕО 01.05.2024 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной»: Лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов о Первомае 01.05.2024 12:200 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Весны и Труда
 
 
 
Самое популярное 25.04.2024 14:310 С семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 25.04.2024 16:300 В Пскове найдена погибшей 39-летняя женщина 27.04.2024 10:004 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове 28.04.2024 21:390 С шестью погибшими бойцами СВО простились в Псковской области 25.04.2024 09:303 Новая жизнь «Октября»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Игорь Иванов: Главные вопросы решаются не на площадях, а за столом переговоров

01.05.2024 14:40|ПсковКомментариев: 0

Главные вопросы решаются не на площадях, а за столом переговоров. Такое мнение высказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Главные вопросы на площадях не решаются, они решаются за столом переговоров. Надо быть профессиональным переговорщиком, надо подключать профессиональное сообщество, экспертов для решения той или иной задачи. А покричать, похайповать – для чего?..» – ответил на Игорь Иванов на вопрос о том, почему члены профсоюзов не выходят на протестные акции.

Кроме того, лидер облсовпрофа указал на то, что это касается и безопасности людей - в настоящее время он не стал бы проводить массовые мероприятия. «Не надо давать повод недоброжелателям. Пускай думают о том, что здесь работают такие люди, которым важен человек, и которые друг за друга», – резюмировал он.

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где будете отдыхать на майских праздниках?
В опросе приняло участие 291 человек
01.05.2024, 14:400 Игорь Иванов: Главные вопросы решаются не на площадях, а за столом переговоров 01.05.2024, 14:300 В России выросли акцизы на вино 01.05.2024, 14:230 За права трудящихся 01.05.2024, 14:000 «Анализируй этно»: Моего ребёнка воспитала мигрантка. ВИДЕО
01.05.2024, 13:400 Водителей предупреждают о трубе на проезжей части улицы Советской Армии в Пскове 01.05.2024, 13:200 Художественные дневники Коринны Претро о жизни «рядом с Пушкиным» экспонируют в Тригорском 01.05.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной»: Лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов о Первомае 01.05.2024, 12:500 В России стартовала обязательная маркировка икры
01.05.2024, 12:400 Пскович попался на краже спиртного и более 10 шоколадных батончиков 01.05.2024, 12:200 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Весны и Труда 01.05.2024, 12:180 Часовня сгорела на Духовой горе в Псковской области 01.05.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: Моего ребёнка воспитала мигрантка
01.05.2024, 11:400 Псковичка в соцсетях поблагодарила полицейских за задержание мошенника 01.05.2024, 11:200 «Собственной персоной»: Лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов о Первомае 01.05.2024, 11:000 Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года 01.05.2024, 10:400 Александр Котов: Вклад каждого труженика в развитие региона очень важен
01.05.2024, 10:200 «Анализируй этно»: Моего ребёнка воспитала мигрантка 01.05.2024, 10:000 Великая среда — особый день Страстной седмицы: богослужение, приметы, что нельзя делать 01.05.2024, 09:400 Древнюю башню продолжают реставрировать в Печорах 01.05.2024, 09:200 Музей под открытым небом «Знамя Победы» откроют в Идрице
01.05.2024, 09:000 Праздник Весны и Труда отмечают в России 30.04.2024, 22:000 Офтальмолог рассказала, в каких случаях возможно восстановить зрение 30.04.2024, 21:400 Полиция устанавливает личность женщины, скелет которой нашли в Пскове 30.04.2024, 21:200 Псковские гимнастки будут представлять СЗФО на Спартакиаде
30.04.2024, 21:000 Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi 30.04.2024, 20:410 Депутат назвал самые распространенные мошеннические схемы при покупке дачи 30.04.2024, 20:200 Банки потеряют важный источник заработка на россиянах уже с мая 30.04.2024, 20:000 14 медалей завоевали псковские гимнастки на первенстве СЗФО
30.04.2024, 19:400 «Дело вкуса»: Пицца с русской душой. ВИДЕО 30.04.2024, 19:203 В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube 30.04.2024, 19:001 Дорогу до турбазы в Пушкинских Горах привели в порядок 30.04.2024, 18:390 Центробанк рассказал об основных схемах нелегальных кредиторов и создателей финансовых пирамид
30.04.2024, 18:200 10 медалей завоевали псковские спортсмены на турнире по боксу в Великом Новгороде 30.04.2024, 18:040 Денис Иванов об итогах 21-й сессии гордумы, курортном сборе и лошадях в парках 30.04.2024, 18:000 «Беседка»: 375 лет Пожарной охране России. ВИДЕО 30.04.2024, 17:400 Память защитников Отечества почтили у монумента «Знамя Победы» в Идрице
30.04.2024, 17:200 Наталья Вавилова: Стрессоустойчивость и многозадачность - самое главное при работе в пункте пожарной связи 30.04.2024, 17:000 Чего нельзя делать с «выпавшим из гнезда» птенцом, рассказал орнитолог 30.04.2024, 16:400 Псковские следователи принимают участие в поисковых работах 30.04.2024, 16:200 До восьми тонн воды вмещается в одну пожарную машину - Владимир Латышев
30.04.2024, 16:000 «Экопром» приглашает водителей для работы в Гдове 30.04.2024, 15:400 «Гайд-парк»: Денис Иванов об итогах 21-й сессии гордумы, курортном сборе и субботнике. ВИДЕО 30.04.2024, 15:201 Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии 30.04.2024, 15:000 Более 30 патронов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок
30.04.2024, 14:400 День Знамени Победы отмечают в Псковской области 30 апреля 30.04.2024, 14:200 До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 1 мая 30.04.2024, 13:390 Дорожная техника занимает полосу движения на площади Героев-Десантников в Пскове 30.04.2024, 13:310 Более 15 пожарных ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
30.04.2024, 13:231 В России снизилась заболеваемость COVID-19 30.04.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о 375-летии Пожарной охраны России 30.04.2024, 12:430 Тело погибшего мужчины обнаружили в Великолукской реке 30.04.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса» о пицце с русской душой
30.04.2024, 12:170 «Беседка»: 375 лет Пожарной охране России 30.04.2024, 12:140 День пожарной охраны отмечают в России 30 апреля 30.04.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Денисом Ивановым 30.04.2024, 11:380 «Дело вкуса»: Пицца с русской душой
30.04.2024, 11:200 Расписание поезда из Дно в Псков изменится 4 и 5 мая 30.04.2024, 11:000 «Гайд-парк»: Денис Иванов об итогах 21-й сессии гордумы, курортном сборе и субботнике 30.04.2024, 10:400 Опубликован режим работы Госавтоинспекции в Пскове на майских праздниках 30.04.2024, 10:201 Названы главные поставщики мяса в Россию по итогам 2023 года
30.04.2024, 10:002 Псковичка лишилась около миллиона рублей после общения с мнимым банковским служащим 30.04.2024, 09:400 Последнюю проповедь Иисуса вспоминают православные верующие в Великий вторник 30.04.2024, 09:200 Завершается реставрация южного придела Успенского собора в Пушкинских Горах 30.04.2024, 09:000 В Госдуме рассказали, как самозанятым получить выплаты при болезни детей
29.04.2024, 22:000 Полиция продолжает разыскивать пропавшего в 2022 году великолучанина 29.04.2024, 21:400 Врач рассказала о пользе солнцезащитных очков для здоровья 29.04.2024, 21:200 Россиянам раскрыли, как можно спастись от энцефалита после укуса клеща 29.04.2024, 21:000 Житель Ленинградской области умер во время рыбалки в Гдовском районе
29.04.2024, 20:410 Умер писатель Кристофер Сэнсом 29.04.2024, 20:190 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно Богословском соборе Крыпецкого монастыря 29.04.2024, 20:051 Пьяного велосипедиста госпитализировали в результате ДТП в Пустошке 29.04.2024, 19:430 Депутаты Чернёвской волости Гдовского района поддержали муниципальную реформу
29.04.2024, 19:200 Федерация многоборья ГТО провела первые соревнования в Псковской области 29.04.2024, 19:020 Психолог рассказала, как можно развить в себе харизму 29.04.2024, 18:420 Пскович стал призером международных соревнований по карате в Белоруссии 29.04.2024, 18:220 «Беседка»: Секрет успеха «Славянского тура. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru