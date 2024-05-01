Общество

Игорь Иванов: Главные вопросы решаются не на площадях, а за столом переговоров

Главные вопросы решаются не на площадях, а за столом переговоров. Такое мнение высказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Главные вопросы на площадях не решаются, они решаются за столом переговоров. Надо быть профессиональным переговорщиком, надо подключать профессиональное сообщество, экспертов для решения той или иной задачи. А покричать, похайповать – для чего?..» – ответил на Игорь Иванов на вопрос о том, почему члены профсоюзов не выходят на протестные акции.

Кроме того, лидер облсовпрофа указал на то, что это касается и безопасности людей - в настоящее время он не стал бы проводить массовые мероприятия. «Не надо давать повод недоброжелателям. Пускай думают о том, что здесь работают такие люди, которым важен человек, и которые друг за друга», – резюмировал он.