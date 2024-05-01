Игорь Иванов: Профсоюзным здравницам не хватает медработников

Профсоюзным здравницам в Псковской области не хватает медицинского персонала. Об этом сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас достаточно широкий спектр санаторно-курортных услуг, которые мы предоставляем по стандартной путевке. И оборудования много. Но персонала не хватает - с этим проблемы. Не хватает врачей. В прошлом году приняли решение, что миллион даем тому, кто приезжает к нам и остается, закрепляется. Мы предоставляем служебное жилье, подъемные. И уровень заработной платы у нас достаточно высокий. И всё равно нам не хватает и врачей, и медсестер. Поэтому всех приглашаем в наши здравницы», – отметил Игорь Иванов.