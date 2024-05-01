Общество

Учащиеся псковского колледжа узнали о работе криминалистов

В рамках профориентационной работы учащиеся Псковского политехнического колледжа побывали на экскурсии в ЭКЦ УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские рассказали о различных видах экспертиз: дактилоскопической, баллистической, почерковедческой, фоноскопической, технико-криминалистической и других. Эксперты центра с удовольствием познакомили ребят со своей работой, дали посмотреть приборы, технические средства, образцы вещдоков.

В ходе экскурсии в баллистической лаборатории ребята узнали об особенностях и возможностях экспертизы оружия. В химической лаборатории школьникам показали оборудование, на котором исследуют наркотические вещества, предупредили об опасности их употребления. Также учащимся колледжа продемонстрировали, как исследуются, к примеру, спиртосодержащие жидкости. Гости узнали, как ведется осмотр места происшествия, как изымаются следы пальцев руки, что помогает выявить фальшивые денежные купюры. Особый интерес вызвал чемоданчик эксперта: полицейские раскрыли пришедшим главную тайну - что эксперты берут с собой на место происшествия.

«В общении со специалистами ЭКЦ регионального управления МВД России учащиеся политехнического колледжа узнали для себя много нового, интересного. Некоторые из парней уже задумываются о поступлении в профильные вузы и рассматривают направление эксперт-криминалист как будущую профессию», - добавили в пресс-службе.