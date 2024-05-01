Общество

Диетолог назвала полезное блюдо в меню ресторанов фастфуда

Рестораны фастфуда – не самое лучшее место для тех, кто заботится о своем здоровье, активном долголетии и хорошем самочувствии, отметила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. Однако снизить риски можно с помощью правильного выбора блюд, считает она. В частности, стоит обращать внимание на варианты с низким содержанием жира и калорий, пояснила диетолог.

«Остановитесь на опциях с грилем или запеченными ингредиентами, такими как курица, рыба или овощи. Избегайте жареного, приготовленного во фритюре. Заказывайте блюда маленькими порциями, так вы сможете контролировать потребление калорий и избежать переедания», – приводит слова Разареновой радио Sputnik.

Диетолог советует «модернизировать» блюдо, сократив количество углеводов в его составе и добавив больше овощей.

«Вместо двух половинок булочки можно попросить одну, выбрать цельнозерновую булочку или вообще заменить ее листьями салата. Это поможет уменьшить потребление углеводов. Попросите также добавить больше свежих овощей к вашему блюду, чтобы количество питательных веществ в нем увеличилось. Вместо майонеза вы можете выбрать соус на основе йогурта или горчицы. Если это возможно, добавляйте белковые ингредиенты, такие как яйца, тофу или фасоль. Это поможет повысить содержание белка в блюде и сделать прием пищи более сбалансированным», – добавила Александра Разаренова.

В меню многих ресторанов фастфуда есть разнообразные салаты, которые могут быть даже полезными, продолжила диетолог.

«Обязательно обращайте внимание на состав салата и выбирайте опции с большим количеством свежих овощей, белков (например, с курицей или рыбой), а также здоровых жиров (орехи или авокадо). Желательно, чтобы салат был заправлен маслом, а не соусом», – уточнила Александра Разаренова.

Кроме того, следует отказаться от употребления напитков, содержащих сахар, уверена она.

«Замените газировку и сладкие напитки на воду, зеленый чай или другие низкокалорийные варианты. Это позволит избежать излишнего потребления сахара и калорий», – пояснила Александра Разаренова.

Многие рестораны фастфуда предоставляют информацию о калорийности и питательной ценности своих блюд, и ее изучение поможет сделать правильный выбор, заключила диетолог.