Диетолог назвала полезное блюдо в меню ресторанов фастфуда

Рестораны фастфуда – не самое лучшее место для тех, кто заботится о своем здоровье, активном долголетии и хорошем самочувствии, отметила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. Однако снизить риски можно с помощью правильного выбора блюд, считает она. В частности, стоит обращать внимание на варианты с низким содержанием жира и калорий, пояснила диетолог.
«Остановитесь на опциях с грилем или запеченными ингредиентами, такими как курица, рыба или овощи. Избегайте жареного, приготовленного во фритюре. Заказывайте блюда маленькими порциями, так вы сможете контролировать потребление калорий и избежать переедания», – приводит слова Разареновой радио Sputnik.
Диетолог советует «модернизировать» блюдо, сократив количество углеводов в его составе и добавив больше овощей.
В меню многих ресторанов фастфуда есть разнообразные салаты, которые могут быть даже полезными, продолжила диетолог.
«Обязательно обращайте внимание на состав салата и выбирайте опции с большим количеством свежих овощей, белков (например, с курицей или рыбой), а также здоровых жиров (орехи или авокадо). Желательно, чтобы салат был заправлен маслом, а не соусом», – уточнила Александра Разаренова.
Кроме того, следует отказаться от употребления напитков, содержащих сахар, уверена она.
«Замените газировку и сладкие напитки на воду, зеленый чай или другие низкокалорийные варианты. Это позволит избежать излишнего потребления сахара и калорий», – пояснила Александра Разаренова.
Многие рестораны фастфуда предоставляют информацию о калорийности и питательной ценности своих блюд, и ее изучение поможет сделать правильный выбор, заключила диетолог.