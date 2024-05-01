Общество

Компании-работодателю доверяют менее 70% псковичей — опрос

В Пскове мужчины больше доверяют коллегам, женщины — работодателю. В целом работающие больше доверяют коллегам, чем компании и руководству. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В той или иной степени доверяют своим сослуживцам 75% псковичей, компании-работодателю — 68%, непосредственному начальнику — 65%. А вот руководители значительно больше полагаются на свою команду: 84% доверяют подчиненным.

Мужчины больше, чем женщины, доверяют коллегам. Женщины чаще говорили об отсутствии сомнений в компании и непосредственном руководстве. С увеличением возраста опрошенных снижается уровень их доверия к компании, а к коллегам, напротив, растет.