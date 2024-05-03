Псковские росгвардейцы обеспечили общественную безопасность в Пасхальную ночь

Сотрудники регионального управления Росгвардии, совместно с полицией, обеспечили безопасности при проведении Пасхальных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии по Псковской области.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
В охране правопорядка и обеспечении безопасности граждан, при проведении богослужений приняли участие сотрудники ОМОН «Кром» и вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области.
Благодаря слаженной совместной работе росгвардейцев и сотрудников полиции, общественный порядок и безопасность граждан при проведении религиозного праздника были обеспечены в полном объеме.