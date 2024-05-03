Общество

Высокая пожарная опасность ожидается на территории Псковской области

Высокая пожарная опасность ожидается на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сегодня в 07.40 от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" получено предупреждение о неблагоприятном явлении: "С 6 мая местами по Псковской области ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс по региональной шкале"», – рассказали в МЧС.

️Главное управление МЧС России по Псковской области рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности.

исключите бесконтрольное сжигание сухой растительности;

будьте осторожны с источниками открытого огня;

не позволяйте детям играть с огнём.

В случае возникновения пожара или задымления псковичей призывают незамедлительно звонить по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».