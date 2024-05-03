Общество

Медиахолдинг «Гражданская пресса» объявляет конкурс публицистических работ молодых журналистов имени Виктории Голубковой

Сегодня, 5 мая, известный псковский журналист Виктория Голубкова отметила бы свой день рождения. К сожалению, 5 июля 2023 года после продолжительной мужественной борьбы со страшной болезнью она ушла из жизни.

Виктория Голубкова хорошо известна жителям Псковской области, на протяжении четверти века она была одним из ведущих журналистов региона. Работала в таких изданиях, как «Псковская правда», «КП-Псков», «АиФ-Псков», ЦДИ и «МК в Пскове», вела авторский блог на сайте Псковской Ленты Новостей.

Виктория Голубкова внесла огромный вклад в развитие средств массовой информации Псковской области. Она была талантливым и чутким журналистом. Журналистика была ее призванием. Где бы Виктория ни работала, она писала, прежде всего, для людей. Она никогда не ставила своей целью ни лакировать действительность, ни вытаскивать на свет «чернушные» истории, чтобы заработать сиюминутную сомнительную популярность. Она писала честные, содержательные, познавательные, интересные широкому кругу читателей статьи.

Об ушедших часто можно услышать, какими добрыми и светлыми людьми они были. А еще о несправедливости, когда нас оставляют молодые. Слишком рано! Многое не сделано, а сколько еще не написано! В отношении Виктории Голубковой такие слова - не просто дань уважения. Она, действительно, была человеком, рядом с которым становилось светлее и теплее. Поэтому так много людей объединились для помощи, когда прозвучал страшный диагноз. Наступил даже момент, когда показалось, что тьма отступила, что сила духа сумела преодолеть беду. Однако ноша оказалась непосильной.

Говорят, что дорогие нам люди не уходят, пока жива память о них. Коллектив холдинга «Гражданская пресса» принял решение учредить премию в память о Виктории Голубковой для молодых журналистов, которая будет вручаться по результатам конкурса.

До 5 декабря 2024 года медиахолдинг «Гражданская пресса» принимает заявки на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе статьи, репортажи, интервью нужно направить на адрес редакции ПЛН с пометкой «Конкурс имени Виктории Голубковой».

Затем профессиональное жюри оценит работы участников, определит троих победителей, которые получат ценные призы. Кроме того, для участников конкурса будет предусмотрена возможность трудоустройства в любое СМИ медиахолдинга.

Светлая память о Виктории Голубковой будет жить не только в сердцах тех, кто знал и ценил ее как большого профессионала и настоящего человека, но и в работах молодого поколения журналистов.

Положение о I конкурсе публицистических работ молодых журналистов имени Виктории Голубковой

Учредитель конкурса: ООО «Гражданская пресса»

Оргкомитет конкурса: редакции ЭПИ «Псковская Лента Новостей», радио ПЛН FM, Сетевого издания «МК в Пскове».

Цель конкурса: стимулировать и поощрить творческую активность молодых авторов, привлечь внимание к молодым талантливым авторам.

На конкурс принимаются журналистские материалы: интервью, репортажи, статьи и очерки, рецензии, посвященные всем сферам жизни общества.

В конкурсе участвуют авторы до 30 лет включительно. Профессиональная деятельность в сфере СМИ не является обязательным условием.

Для участия в конкурсе необходимо прислать:

текстовые материалы с возможными мультимедийными дополнениями на электронный адрес: redaktor@pln-pskov.ru с пометкой «Конкурс имени Виктории Голубковой».

информацию об авторе материала (ФИО, образование, телефон для связи) и эссе «Почему я хочу быть журналистом?».

Критерии отбора конкурсных материалов:

точность и доходчивость языка и стиля изложения,

аргументированность и глубина раскрытия содержания,

соответствие жанровым критериям.

Жюри: ведущие псковские журналисты и публицисты.

Сроки проведения конкурса: подача материалов - до 5 декабря 2024 года. Рассмотрение и оценка материалов жюри – с 6 декабря 2024 года по 30 января 2025 года.

Торжественная церемония награждения – февраль 2025 года.

Награждение: жюри определяет 3 победителей конкурса. Все они награждаются денежными призами и дипломами. Кроме того, для всех участников конкурса будет предусмотрена возможность трудоустройства в любое СМИ медиахолдинга.

Координатор конкурса: Кулешова Марина Валентиновна. Тел.: (8112) 72-10-21.