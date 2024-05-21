Туризм

Градсовет Пскова одобрил проект строительства гостиницы на улице Кузнецкой

Градостроительный совет города 14 мая одобрил проект строительства в Пскове гостиницы на улице Кузнецкой на участке возле Дома пионеров («яблоневый сад»). Об этом сообщил член совета, член Союза архитекторов России Владимир Шуляковский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Владимир Шуляковский / «ВКонтакте»

«Проект составлен грамотно, с знанием дела. Внешний вид здания лично меня в восторг хоть и не привёл, но и резкого отторжения не вызвал, может быть и такой вариант (фото)», - поделился Владимир Шуляковский.

При этом архитектор обратил внимание, что вместимость гостиницы – 120 номеров. Плюс обслуживающий персонал ещё 40 человек. При этом предусмотрено всего 10 мест для парковки автомобилей.

«На вопрос – а куда же деваться остальным авто, градсовет дружно замахал руками – а неважно куда, где-нибудь рядом приткнутся, главное – построить гостиницу, а там само собой рассосётся-утрясётся», - рассказал Владимир Шуляковский.

Он напомнил, что рядом находится улица Льва Толстого, где всё плотно забито транспортом. «Здесь и без гостиницы ситуация близка к критической. Другого пригодного места нет в принципе», - подчеркнул архитектор.

Также он напомнил, что у отеля «Покровский» в Пскове вместимостью 86 номеров расположена парковка на 60 мест, которая активно используется.

«Вывод: на своём заседании Градсовет принял решение, катастрофически усугубляющее проблемы городской среды конкретной части города», - заключил Владимир Шуляковский.