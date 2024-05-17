Общество

Общегородской Последний звонок-2024 отменили в Пскове

Общегородской Последний звонок в Пскове в 2024 году проводить не будут. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«В этом году из соображений безопасности общегородского Последнего звонка не будет, только Последние звонки в школах», - сообщили в администрации.

Добавим, запрет на продажу алкоголя в дни праздников выпускников в Псковской области вводить не будут.

Предлагаем вспомнить, как Последний звонок прошел в Пскове в 2023 году.

Напомним, в Псковской области растет число выпускников, которые выбирают профильную математику и информатику для сдачи Единого государственного экзамена. В этом году ЕГЭ по этим предметам сдадут 963 и 385 человек соответственно. Традиционно самый популярный предмет у выпускников - обществознание. Его выбрали почти 1,3 тысячи человек. Всего в этом году Единый госэкзамен планируют пройти более 2,7 тысячи выпускников. Первый экзамен пройдет 23 мая. Дети будут сдавать литературу, географию и химию.