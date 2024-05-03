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Борис Елкин поздравил православных псковичей с Пасхой

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил православных псковичей с праздником Светлого Христова Воскресения в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Христос воскресе! С праздником светлой Пасхи, друзья! Мира, добра и любви!» - написал Борис Елкин.

Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение — Пасху — сегодня, 5 мая.

Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года.