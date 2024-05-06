Общество

В Псковской области разработали программу по внедрению эффективных инструментов лечения ВИЧ-инфекции

Комитет по здравоохранению Псковской области разработал межведомственную программу по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на 2024–2026 годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Участники программы — органы исполнительной власти Псковской области, администрации муниципальных образований, УМВД РФ по Псковской области, региональное управление Роспотребнадзора, УФСИН по Псковской области, социально ориентированные некоммерческие организации.

Задачи программы - внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекций, обеспечение качественной и эффективной диагностики, мониторинг лечения, обеспечение антиретровирусными лекарственными препаратами, формирование приверженности к диспансерному наблюдению и лечению.

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На реализацию программы из федерального и регионального бюджетов выделено более 15 млн рублей.

«Ожидаем, что реализация программы позволит повысить информационную грамотность среди наших граждан, увеличить рост добровольного обращения в медицинские организации с целью обследования на ВИЧ-инфекцию, популяризировать здоровый образ жизни», — отмечают в комитете по здравоохранению Псковской области.