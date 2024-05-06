Вечный огонь торжественно зажгли в Острове. ФОТО

Вечный огонь впервые зажгли на площади имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой в Острове сегодня, 6 мая, в преддверии Дня Победы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что Остров - не просто так стал основной площадкой для церемонии зажжения Вечного огня.
Он поздравил жителей Псковской области и всей страны с наступающим праздником, Днем Победы.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что для Псковской области, которая несколько лет находилась под фашистской оккупацией, зажжение Вечного огня имеет особую важность.
«Сегодня значимое событие не только для Островского района, но и для всей Псковской области. Вечный огонь, который сегодня зажигают в Острове, станет восьмым в Псковской области», — напомнил Михаил Ведерников.
Вечные огни 6 мая зажгли в 11 регионах Российской Федерации на 22 мемориальных комплексах.
Для символического зажжения частицу Вечного огня привезли от мемориала, открытого в честь 30-летия освобождения Пскова от фашизма.
На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и их родственники, юнармейцы, местные жители.
В рамках церемонии Вечные огни символически зажглись в онлайн-режиме и на интерактивной карте портала «Храним огонь Победы», на котором собраны материалы о всех мемориалах, находящихся в зоне ответственности ПАО «Газпром».
Также в рамках мероприятия почетные гости и участники церемонии возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Клавдии Назаровой.