Общество

Систему оповещения населения проверят в Пскове 8 мая

Плановую проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) проведут в Пскове 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ходе проверки в 8.00 по местному времени на территории города запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем».

Проверка системы оповещения проводится с целью оценить готовность системы оповещения по своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения об опасностях.