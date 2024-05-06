Общество

Глава Великолукского района развеял слухи о планах закрыть поликлинику №3

Поликлинику №3 в деревне Золотково Великолукского района закрывать не собираются. Об этом сообщил глава района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram

«С самого утра ко мне поступают звонки и сообщения от наших жителей, встревоженных слухами о том, что поликлинику №3 в деревне Золотково якобы планируют закрыть. Не верьте слухам. Они абсолютно не соответствуют действительности!» - написал Алексей Кузьмин.

Руководитель Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы Татьяна Кобзева дала четкий ответ на этот вопрос: «Ни о каком закрытии поликлиники речи не идет. Не верьте недостоверным источникам информации! Продолжаем работать в прежнем режиме и составе».

Кроме того, со следующего понедельника, 13 мая, в поликлинике начнет работу новый специалист – врач-офтальмолог Светлана Волкова.