Общество

Псковский ветеран МВД научил будущих полицейских диагностировать личность человека

Лекцию на тему «Психологический портрет: диагностика личности по внешнему облику» провел ветеран МВД России майор милиции в отставке Юрий Яшин для будущий полицейских Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ветеран МВД России майор милиции в отставке Юрий Яшин имеет огромный опыт работы: проходил службу в экспертно-криминалистическом центре органов внутренних дел с 1996 года. Основной его специализацией было определение внешнего облика человека и его криминалистически значимая информация.

«Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области получили много полезной информации, ветеран МВД поделился невероятно увлекательным и познавательным опытом, затронув также тему исследования двойников и нейрофизиологическую взаимосвязь внешнего облика человека и его психики. Полученные знания, по мнению гостя, сотрудники полиции смогут применять в повседневной служебной деятельности», - рассказали в ведомстве.

Полицейские с увлечением слушали Юрия Яшина, задавали интересующие их вопросы, касающиеся работы в криминалистике.

«Мы остались впечатлены масштабом и сложностью работы, а также профессионализмом и важностью работы криминалиста в установлении справедливости»,- поделились своим впечатлением от встречи с Юрием Яковлевичем слушатели ЦПП УМВД России по Псковской области.