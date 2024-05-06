Общество

Псковский «Кванториум» приглашает школьников на бесплатные смены и интенсивы

Идет набор на бесплатные летние тематические смены и интенсивы в детском технопарке «Кванториум Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе технопарке.

Фото здесь и далее: детский технопарк «Кванториум Псков»

Образовательные программы технопарка рассчитаны на детей в возрасте от 12 до 18 лет.

С 3 по 8 июня пройдет тематическая смена «Межквантумный скачок» для тех, кто только планирует свое обучение в «Кванториуме». Каждый день будет посвящен работе в одном из направлений технопарка.

В эти же даты, во второй половине дня, состоится смена «Будь рядом», которая проводится совместно с благотворительным фондом помощи онкобольным животным имени Юлии Меликовой. Организация помогает животным и их хозяевам по всей стране. Школьникам предлагается выбрать один из треков (дизайн, создание лендингов и подкастов, дополненная реальность, 3D-визуализация и т.д.) и разработать проект по теме смены.

«Мы хотим, чтобы об этом фонде знало как можно больше людей. Один из способов информирования - качественный дизайн, который может привлечь внимание, донести информацию, вдохновить и воздействовать на человека. Получая практические навыки в этой сфере, дети к тому же будут делать полезное и нужное дело, почувствуют свою сопричастность к важному проекту», - отметила директор детского технопарка «Кванториум Псков» Надежда Григорьева.

Также с 10 по 26 июня в технопарке состоится тематическая смена «Восстание машин: бои роботов и коптеров». За две недели команды научатся собирать и программировать такие устройства, чтобы потом проверить их возможности на ринге.

«Можно сказать, что это первые подобные соревнования в регионе. Финальная битва состоится и на ринге, и в воздухе на площадке городского экстрим-парка. Будет зрелищно», - отметил организатор мероприятия, наставник направления «Промышленная робототехника» Игорь Лубягин.

Завершатся летние крупные форматы «Киносменой». С 1 по 12 июля учащиеся посетят мастер-классы от оператора, монтажера, режиссера и сценариста, а затем в командах снимут свое кино на предложенную тему.

Также «Кванториум» предлагает посетить короткие образовательные программы. Обучение компьютерной грамотности, интенсивы «Физика и химия в гармонии», «Кристаллы и минералы», «FPV-пилотирование квадрокоптера», «Мастерская научных публикаций: от идеи к шагу» - каждая программа нацелена на получение навыков в работе с ПО и инструментами.

Познакомиться с расписанием и оставить заявку на обучение можно здесь.