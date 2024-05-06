Общество

Псковичей приглашают посетить музей радио

Туристский информационный центр Псковской области приглашает всех желающих посетить музей радио в Пскове.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Туристского информационного центра Псковской области

«Музей радио – больше, чем музей. Это часть технического наследия нашей страны, гордость за несколько поколений талантливых инженеров и конструкторов, вклад в сохранение культуры прослушивания аудиозаписей на аутентичной аппаратуре, дар молодому поколению, которое должно знать и помнить историю отечественной науки и техники», - отмечается в Telegram-канале ТИЦ.

В экспозиции музея представлено более 300 экспонатов, многие из которых являются действующими.

В атмосфере времен СССР представлены более трехсот экспонатов теле- и радиоаппаратуры XX века: радиоприемники, радиолы, магнитофоны, телевизоры, проигрыватели пластинок. Представленные экспонаты затрагивают 1930-1970-е годы

«Вы сможете окунуться в уютную обстановку прошедших времен, посмотреть старые телепередачи по одним из первых телеприемников, послушать радиопередачи, ознакомиться с историей теле- и радиовещания»,- заключили в туристском центре.



Адрес: улица Советская, 1/3, вход со стороны реки. Телефон для справок +7-911-699-41-89.