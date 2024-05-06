Общество

Андрей Турчак пообщался на полигоне с псковскими десантниками-участниками СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак пообщались с военнослужащими 76-й десантно-штурмовой дивизии — участниками СВО. Неформальный разговор состоялся на одном из полигонов соединения, где бойцы, которые готовятся к выполнению задач в зоне специальной военной операции, проходят практический курс по боевой, тактической и инженерной подготовке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Официальные лица понаблюдали за тренировочным процессом, а после встретились за чашкой чая. Андрей Турчак, который возглавляет созданную по инициативе президента России рабочую группу по вопросам СВО, поинтересовался, какая помощь и поддержка бойцам необходима еще со стороны федерального центра. Военнослужащие подчеркнули, что оказываемых мер поддержки достаточно, и сами они очень довольны условиями службы в прославленной 76-й ДШД: обеспечением, качеством подготовки и медобслуживанием. Многие пришли сюда служить по примеру родных и друзей.

Михаил Ведерников еще раз напомнил, что правительство Псковской области находится на прямой связи с руководством 76-й дивизии, что позволяет оперативно отрабатывать заявки личного состава. Связь идет напрямую через командиров подразделений, и глава региона призвал военнослужащих активно пользоваться этим инструментом обратной связи. Кроме того, в регионе отлажена работа по поддержке семей военнослужащих, отметил он.

В ходе посещения полигона губернатор Псковской области познакомил Андрея Турчака с деятельностью отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» и регионального филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», который с мая прошлого года занимается образованием подростков и взрослых. Псковская область стала первым регионом СЗФО, где появилась подобная образовательная площадка. Только в прошлом году более 500 детей завершили обучение по программе «Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание», еще почти 800 стали участниками профильных смен «Время Героев».

Представители отряда «Дружина» стали серьезным подспорьем в решении задач обороны, общественной безопасности и борьбы с преступностью. Сейчас «Дружина» объединяет 1,8 тысячи сторонников в 11-ти межрайонных филиалах. Участники практических занятий продемонстрировали полученные знания основ безопасности, тактической медицины, а также навыки в сфере противодействия современным угрозам безопасности.

После мероприятия Михаил Ведерников и Андрей Турчак, представители командования 76-й ДШД и другие официальные лица возложили цветы к памятнику «Купол», почтив память воинов-десантников 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, героически погибших при выполнении боевой задачи в Чечне.