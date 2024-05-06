Общество

«Кузница»: Сезон благоустройства в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 мая. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы вновь поговорили о благоустройстве в Пскове. Буквально несколько дней назад завершилось общественное голосование за объекты ФКГС на следующий год: какие территории выбрали псковичи, сколько объектов подлежат благоустройству в этом году и какие зоны приобретут новый вид? Всего пару дней осталось до Дня Великой Победы. Ежегодно мемориальные зоны в Пскове обновляются и ремонтируются - что сделано в этом году? А также поговорим о том, как «играют» фишки благоустройства прошлого сезона этой весной: сложно ли найти 9 барсиков в центре Пскова? Псковские фонтаны: один только строится, другой должны запустить, а что будет с третьим – у гостиницы «Рижская»? Какова перспектива «оживить» фонтан? Или нужно честно и прямо сказать: фонтана у Рижской больше не будет?

На все эти вопросы ответила наш сегодняшний эксперт - заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова.