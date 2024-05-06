Общество

Стартовал прием заявок на конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области»

Четвертый региональный конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области» запускают в регионе. Принять участие в нем могут все жители области старше 10 лет (в прошлом году по просьбе родителей организаторы понизили возрастной порог для несовершеннолетних участников). Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

К рассмотрению, как и прежде, принимаются индивидуальные и коллективные проекты. Победителей и призеров определят по трем номинациям:

«Лучший изобретатель Псковской области»;

«Лучший рационализатор Псковской области»;

«Лучший изобретатель Псковской области до 14 лет».

Заявки на участие вместе с приложениями принимаются по 15 ноября. Документы можно направить на электронную почту: orgkomitet-60@yandex.ru или предоставить в заранее установленное время в офис по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом №29 (в форме электронных документов на электронном носителе).

Итоги четвертого конкурса среди рационализаторов и изобретателей подведут 30 ноября, награды победителям и призерам вручат до конца 2024 года.

Заявка на участие и шаблон презентации можно найти по ссылке.