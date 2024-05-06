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Общество

Около 35 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний выявили в Псковской области с начала года

08.05.2024 17:50|ПсковКомментариев: 0

34 653 случая инфекционных и паразитарных заболеваний зарегистрировали в Псковской области за четыре месяца 2024 года, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Без учета заболеваний верхних дыхательных путей (ОРВИ, грипп, COVID-19, пневмонии) заболеваемость ниже на 53,9% (1524 случая). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

С 29 апреля по 5 мая выявлено 1 686 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 28,68 на 10 тысяч населения. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 61,3%. В Пскове зарегистрировано 812 случаев ОРВИ, или 48,2%.

Среди положительных результатов лабораторных исследований вирусы гриппа составили 5% (грипп В). Из числа прочих положительных проб: риновирусы – 40%, аденовирусы и РС-вирусы – по 25%, сезонные коронавирусы – 5%.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю снизилось на 23,3% и составило 66 случаев, в том числе среди детей до 18 лет – 39,4%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 39,6% и была ниже среднего многолетнего показателя на 64%. Зарегистрировано 29 случаев, или 4,68 на 100 тысяч населения.

Не зарегистрировано очагов групповой заболеваемости.

Поддерживается статус территории, свободной от полиомиелита.

Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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