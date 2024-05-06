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Общество

Псковичей приглашают пройти по маршрутам Победы

08.05.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Псковичей приглашают стать участниками квеста «Маршрутами Победы по улицам Завеличья» с помощью чат-бота. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеки имени Игоря Григорьева.

 

Героические события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. нашли свое отражение в названиях улиц города Пскова. В микрорайоне Завеличье находится наибольшее число улиц, в названиях которых запечатлена история военных лет.

Библиотека предлагает пройти маршрутами Победы по некоторым улицам Завеличья с помощью чат-бота в Telegram.

Описание квеста: маршрут включает 6 адресных точек, при прохождении которых нужно найти все мемориальные доски, посвященные героям Великой Отечественной войны.

По ходу игры можно узнать исторические факты о героях и улицах, названных в их честь, а также отвечать на вопросы и решать головоломки.

«Как только вы окажетесь у памятной доски, вам необходимо сделать фотографию рядом с ней, а затем отправить все фотографии в группу "ВКонтакте" Библиотеки-Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева», - рассказали в библиотеке.

Первые пять человек, которые пройдут весь маршрут и отправят фотографии, получат дипломы победителей, медали и сувениры, а все остальные – дипломы участников.

Квест проводится с 8 по 12 мая.

Чат-бот ищите по ссылке в Telegram.

Источник: Псковская Лента Новостей
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