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Антон Мороз: Строители всегда находятся на передовой развития науки и техники

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Депутат Псковской городской Думы Антон Мороз поздравил строителей с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 9 августа. Пожелания и слова благодарности представителям отрасли он написал в своём канале Мах. 

Фото здесь и далее: Антон Мороз/ канал Мах

«Ваш труд — это основа развития территорий и благополучия людей. Благодаря вашему мастерству, ответственности и внимательности к деталям появляются новые дома, инженерные сооружения любой сложности, социальные объекты — всё то, что делает жизнь человека более комфортной и безопасной. Строители всегда находятся на передовой развития науки и техники. Наша отрасль является локомотивом и движущей силой экономики нашей страны в целом. Стройка – синоним позитивных перемен, движения вперед, веры и надежды в лучшее. Поэтому на наших плечах лежит особая ответственность: за качество, долговечность, комфорт всего того, что мы возводим и сдаем в эксплуатацию», - отметил Антон Мороз.

Помимо этого, депутат поздравил директора СРО-Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Виктора Суворова с получением Почетной грамоты Национального объединения строителей.

«Желаю вам, коллеги, чтобы каждый проект был успешным, сроки — соблюдёнными, а результаты работы вызывали искреннюю гордость. Пусть здоровье будет крепким, как надёжный фундамент, а все начинания уверенно растут и развиваются», - заключил Антон Мороз. 

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