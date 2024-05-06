Общество

Александр Хлопков: Президент озвучил задачи на перспективу

Владимир Путин 7 мая вступил в должность президента РФ и озвучил задачи на перспективу. Об этом главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков заявил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вчера состоялось очень важное и приятное для нас событие - инаугурация главы государства. По поводу основных смыслов, которые были озвучены, — это суверенитет, единство, развитие. Для президента эти идеи такими и были, они продвигались, реализовывались — и дальше будут. Как дорожные карты будут оформлены коллегами по направлениям на практике — мы увидим, но пока даже одно из направлений тезисно, широкими мазками нарисовать не получится, ведь это фундаментальные вещи. Сроки поставлены на перспективу, мы смотрим вперед. Задачи серьезные, связаны и со сбережением населения, и с обеспечением жильем, и с цифровым развитием. Много смыслов, много предстоит работы, но как технически это будет организовано, мы увидим со временем», - сказал Александр Хлопков.

Гость студии отметил, что задача главного федерального инспектора по Псковской области - контроль. «Задачи будут ставиться, и мы будем контролировать их реализацию», - пояснил он.