В Псковской области сильная федеральная команда — Александр Хлопков

Федеральная команда в Псковской области сильная. Об этом главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков заявил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Свои контрольные функции мне оценивать некорректно, я скажу о коллегах, которые эти функции выполняют — наших федеральных структурах, мы взаимодействуем на постоянной основе. На мой взгляд, у нас очень сильная федеральная команда. Руководители федеральных структур — профессионалы, с ними приятно работать и по человечески, и в профессиональном плане. Они задачи знают, они погружены в вопрос, для них это не просто "отбыть номер", но и вопрос профессиональной чести. Они здесь живут и заинтересованы в том, чтобы национальные проекты и проекты, финансирование на которые получено по поручению президента, были реализованы», - сказал Александр Хлопков.