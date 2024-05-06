Общество

Торжественная церемония закладки аллеи туй прошла у Псковского областного суда

Закладка аллеи из восьми туй состоялась в сквере у Псковского областного суда 8 мая в честь Дня Победы и 80-летия суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото здесь и далее: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Участие в высадке молодых деревьев приняли судьи и сотрудники аппарата Псковского областного суда.

«Мужчин было много, и это радовало, потому что копать лунки - дело нелёгкое. Женщины бережно "усаживали" молодые туи в их "домики", аккуратно притаптывая свежую землю вокруг. Так зарождалась аллея молодых туй у Псковского областного суда. Надеемся, что посадка деревьев, символизирующих десятилетия, станет нашей доброй традицией», - рассказали в пресс-службе.