Общество

Память погибших при исполнении служебного долга почтили в Псковском филиале Университета ФСИН

Торжественное мероприятие с участием ветеранов и сотрудников уголовно-исполнительной системы, представителей общественных организаций региона, курсантов и школьников состоялось в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательной организации.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Собравшихся приветствовали врио начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Галина Пасичнюк и заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук, председатель областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко и председатель совета ветеранов вуза Степан Тунчик.

На плацу образовательной организации присутствующие минутой молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга. К памятному знаку, расположенному на территории филиала, курсанты возложили гирлянду славы.

Официальную часть сменила праздничная программа, которая в этот день была очень насыщенной, ориентированной на гостей – учащихся подшефных классов Псковской средней образовательной школы № 17 имени Валерия и Анатолия Молотковых, воспитанников Детской деревни SOS – Псков и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с которыми сотрудников и курсантов Псковского филиала университета связывают многолетняя дружба и тесное сотрудничество в проведении совместных мероприятий.

Гости смогли посмотреть выступления бойцов отдела специального назначения «Зубр», а также творческих коллективов Псковского филиала университета, отведать солдатской каши на полевой кухне, развернувшейся на плацу образовательной организации, и увидеть выставку современного оружия спецназа, поучаствовать в различных творческих конкурсах.