Общество

Какие архивные документы пользуются популярностью, рассказала Наталья Исакова

Документы о Великой Отечественной войне пользуются популярностью среди псковичей в социальных сетях. Об этом директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я очень люблю работу в социальных сетях, мне она приносит удовольствие. Архив есть во всех популярных социальных сетях. Мы практически ежедневно публикуем какие-то документы. Любой архивный документ интересен», – рассказала Наталья Исакова.

Она отметила, что все публикации, связанные с Великой Отечественной войной, особенно интересны читателям.

«Посты, связанные с Великой Отечественной войной, пользуются огромной популярностью. Мы ежегодно публикуем информацию о партизанском обозе, это находит огромный отклик. Репостов очень много. Я считаю, что для регионального архива у нас очень хорошая статистика по просмотрам и заинтересованности читателей», – уточнила Наталья Исакова.