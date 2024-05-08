Общество

В России начались длинные выходные

Длинные выходные в честь празднования Дня Победы 9 мая начинаются в России и продлятся четыре дня — по 12 мая включительно.

Девятнадцатая рабочая неделя году с 6 по 8 мая была короткой благодаря празднованию, а последний рабочий день был сокращенным. До этого такие длинные выходные продолжались с 28 апреля по 2 мая, пишет РИА Новости.

День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран мира 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы.

В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.