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Общество

Александр Котов: День Победы стал символом мужества и единения во имя защиты Родины

09.05.2024 09:20|Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил ветеранов и жителей Псковской области с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«День Победы – праздник, который дорог всем поколениям жителей нашей страны. Этот день стал символом мужества и единения во имя защиты Родины. Советский народ, сплочённый общей целью – уничтожить фашизм и отстоять независимость страны, совершил великий подвиг, который никогда не будет забыт потомками», - отметил он.

Каждая семья хранит свою героическую и скорбную историю Великой Отечественной войны, связанную с судьбой близких, подчеркнул Александр Котов. «История одной на всех Победы навсегда стала частью нашей национальной памяти – скорбь по погибшим, гордость за несгибаемую силу народа, благодарность ветеранам остаются с нами навсегда», - продолжил он.

«Поколение наших дедов и прадедов ценою жизни отстояло Отчизну и передало ответственность за родную землю потомкам. Сегодня наш черёд защищать суверенитет государства и противостоять внешним угрозам, следуя примеру беззаветной любви и самоотверженной преданности своей стране. Слава защитникам Родины! Со священным праздником – с Днём Победы!» - добавил спикер регионального парламента.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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