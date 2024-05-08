Общество

Молодых специалистов на стажировки в Пскове принимают 67% компаний — опрос

2 из 3 компаний в Пскове принимают молодых специалистов на стажировки. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса «Старт карьеры», в котором приняли участие работодатели и молодые люди до 27 лет, имеющие стажерский опыт.

В Пскове 67% работодателей принимают на стажировки молодых специалистов: у 26% разработаны специальные программы, у 41% — пока нет утвержденной концепции стажировок.

Каждый второй представитель компаний, где принимаются стажеры, утверждает, что трудоустройство по итогам стажировки предлагается большинству молодых специалистов. Еще в 15% предприятий и организаций джоб-офер делают менее чем в половине случаев. В 24% компаний — лишь особо отличившимся стажерам.

Опрос горожан до 27 лет, имеющих опыт стажировок, показал, что трудоустройство после завершения стажировки случается часто: 57% получили работу, еще 18% имели все шансы, но отклонили офер.

Среди молодежи 14% рассматривают стажировки как возможность определиться с профессией, узнать все ее плюсы и минусы. Но основная цель для большинства по-прежнему — получение практического опыта работы (70%).