Общество

Психолога приглашают на работу в ОМВД России по городу Великие Луки

ОМВД России по городу Великие Луки приглашает психолога на аттестованную должность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требования: высшее психологическое образование; уверенные навыки работы в офисных программах (Microsoft Office), умение пользоваться электронной почтой и офисной оргтехникой. Личные качества: дисциплинированность, развитые коммуникативные навыки, высокий уровень ответственности.

Условия: график работы 5/2; официальное трудоустройство, гарантии и компенсации согласно ТК РФ; работа в команде, сопровождение на начальном этапе, обучение необходимым навыкам; заработная плата от 41 тысячи рублей; наличие премий, ежегодная единовременная материальная помощь, повышение заработной платы с ростом трудового стажа и подтверждением квалификации; ежегодный оплачиваемый отпуск 40 суток.

Обращаться можно по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом №14, кабинет №322, телефон: 3-02-41 (отдел кадров).

Резюме можно направлять на электронную почту: nat.600@yandex.ru.