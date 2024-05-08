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Общество

Зелёные фигуры животных украсили территорию санатория «Хилово»

10.05.2024 19:11|ПсковКомментариев: 0

Зелёные фигуры животных установили на территории санатория «Хилово» в Порховском районе. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Спешу поделиться очередными обновлениями в профсоюзной здравнице "Хилово". Санаторий к активному сезону готов. Помимо того, что по всей территории обновлено асфальтовое покрытие, возле спальных и административных корпусов появились зелёные фигуры животных, которые полюбились как детям, так и взрослым. Я тоже не удержался от фото с медведем. Всё благоухает в цветах, особое эстетическое удовольствие. Знаю это не предел, профсоюзная здравница продолжит обновление и развитие», - написал Игорь Иванов. 

 

Напомним, санаторий «Хилово» - один из старейших курортов в России, основанный в 1865 году. Курорт известен своими лечебными грязями и сероводородной водой, которая по своим целебным свойствам не уступает водам известных курортов Кемери и Пятигорска.

Теги: #Хилово
Источник: Псковская Лента Новостей
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