Общество

Сергей Вострецов: Мигранты должны осваивать и поднимать деревни

Мигранты должны работать в деревнях и поднимать экономику регионов. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов высказал в своем Telegram-канале.

В Петербурге пассажирский автобус компании-перевозчика «Такси» под управлением водителя из Таджикистана рухнул с моста и утонул. Ранее водитель этой же компании угрожал пассажирам расправой, когда они потребовали не смотреть за рулём сериалы.

«Настоящая диверсия. Русских на работу не берут, им надо платить и соблюдать режим работы, а с мигрантами разговор короткий. У каждого из них есть свой начальник и бригадир, который объяснит ему его права и обязанности. Вот и носятся по Питеру бешеные автобусы», – написал Сергей Вострецов.

По его мнению, в России необходим строжайший запрет работы мигрантов на транспорте и в сфере ЖКХ.

«Иначе мы просто до поры до времени можем почивать на лаврах, но в любой момент наши дома можно разморозить, устроить транспортный коллапс. Питер – это тот город, куда с удовольствием приедут люди из наших регионов, просто создайте нормальные условия. А "товарищи из-за рубежа" пусть едут целенаправленно осваивать и поднимать деревни», – добавил Сергей Вострецов.