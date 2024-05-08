Общество

Лидер псковских профсоюзов поздравил медсестер с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил медицинских сестер с их профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

«Ваше благородное призвание требует высокой ответственности, профессионализма и самоотдачи. Вы являетесь неоценимым звеном здравоохранения, обеспечивая заботу, поддержку и уход каждому пациенту. В наших профсоюзных здравницах медсестры ежедневно заботятся о здоровье отдыхающих, проводят процедуры, помогают и подсказывают. Ваша доброжелательность и отзывчивость находит горячий отклик у гостей санаториев», - отметил Игорь Иванов и поблагодарил медсестер «за вашу преданность делу, за ваше терпение и заботу, за вашу невероятную выносливость и доброту».

«Ваш труд — это исключительно важная часть нашей системы, и мы глубоко ценим ваш вклад. Пусть ваш профессионализм всегда находит заслуженное признание, а ваше сердце будет наполнено уверенностью в правильности вашего выбора. С праздником вас, дорогие медицинские сестры! Благополучия, здоровья и успехов в вашем нелегком, но благородном труде!» - заключил лидер псковских профсоюзов.